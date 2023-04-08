ЗСУ в жовтні минулого року зробили спробу звільнити Запорізьку АЕС, - Times

За даними британського видання, у ніч на 19 жовтня близько 600 людей із елітних військ cіли на 30 катерів зі зброєю на правому березі Дніпра. Їм було наданий наказ почати штурм, щоб відбити Запорізьку АЕС на протилежному березі. На катерах були великокаліберні кулемети та автоматичні гранатомети Mk19.

Київ ніколи не визнавав спроб звільнити найбільшу в Європі атомну електростанцію, але український спецназ, військова розвідка та представники військово-морського флоту розкрили The Times подробиці вкрай небезпечної операції з відновлення об'єкта, йдеться у публікації.

Як розповів один із військових на умовах анонімності, ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь лише піхота і що артилерія не застосовуватиметься через те, що це атомна станція.

Проте, як повідомляє The Times, українські військові не очікували, що їм чинять такий серйозний опір.

За даними видання, російські війська збудували дуже щільну оборону. "Коли ми почали наближатися, вони навіть підтягли танки та артилерію та почали обстрілювати нас прямо на воді", - повідомив український військовий.

Поки катери спецназу перепливали Дніпро, українські військові почали обстрілювати позиції росіян, зокрема за допомогою HIMARS. "У результаті лише невеликій групі українських військових вдалося дістатися берега. Вони почали тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодару, але потім змушені були відступити", - пише The Times.

Нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.