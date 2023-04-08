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ВСУ в октябре прошлого года предприняли попытку освободить Запорожскую АЭС, - Times

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 10:00
ВСУ в октябре прошлого года предприняли попытку освободить Запорожскую АЭС, - Times Фото: Запорожскую АЭС пытались освободить в октябре 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Силы украинского спецназа в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку освободить захваченную российскими войсками Запорожскою АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным британского издания, в ночь на 19 октября около 600 человек из элитных войск погрузились на 30 катеров с оружием на правом берегу Днепра. Им был дан приказ начать штурм, чтобы отбить Запорожскую АЭС на противоположном берегу. На катерах были крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы Mk19.

Киев никогда не признавал попытки освободить крупнейшую в Европе атомную электростанцию, но украинский спецназ, военная разведка и представители военно-морского флота раскрыли The Times подробности крайне опасной операции по восстановлению объекта, говорится в публикации.

Как рассказал один из военных на условиях анонимности, идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота и что артиллерия не будет применяться из-за того, что это атомная станция.

Однако, как сообщает The Times, украинские военные не ожидали, что им окажут столь серьезное сопротивление.

По данным издания, российские войскам построили очень плотную оборону. "Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", - сообщил украинский военный.

Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью HIMARS. "В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", - пишет The Times.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами.

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