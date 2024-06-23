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ЗСУ жорстко зупиняють окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Фото: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська продовжують спроби просунутися на фронті. Найгарячіша ситуація на Покровському та Куп'янському напрямках, але українські військові дають рішучу відсіч противнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

Як йдеться у зведенні Генштабу, з початку доби окупанти здійснили вже 81 спробу просунутись уперед.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вже вісім разів атакували українські позиції. П’ять з цих атак ще тривають - в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Берестове та Степова Новоселівка. Українські воїни ефективно нищать загарбників, запевняє Генштаб.

На Лиманському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми поблизу Макіївки та у Серебрянському лісі. Ситуація там, за даними Генштабу, контрольована.

На Покровському напрямку точаться 12 боїв, зокрема, у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Євгенівка, Воздвиженка та Сокіл. Загалом, на напрямку ворог уже 36 разів намагався покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко зупиняють окупантів, наголошує Генштаб.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні один раз безуспішно намагався витіснити наших воїнів у районі Кринок на лівому березі Дніпра. Також росіяни били там некерованими авіаційними ракетами. Окрім того, ворог бомбардував КАБами - скинув по дві авіабомби в райони Ольгівки, Іванівки і Бургунки.

"Українські воїни тримають дії ворога під жорстким вогневим контролем. Командування вживає необхідних заходів для підсилення наших підрозділів на найгарячіших напрямках", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за тиждень російська армія втратила вже понад 8 тисяч солдатів.

А загальні втрати російської армії з початку вторгнення в Україну вже складають 534 360 солдатів.

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