Більше 8 тисяч окупантів та майже 200 дронів. Втрати РФ за тиждень

Росія втратила за тиждень, з 16 по 23 червня, у війні в Україні 8050 окупантів. Також ЗСУ вдалося збити майже 200 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram .

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 бойових броньованих машин і 61 артилерійську систему.

Додамо, що за тиждень, з 10 по 16 червня, Росія втратила у війні в Україні 7750 окупантів. Також ЗСУ вдалося "приземлити" два літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.