ЗСУ здобули територіальні успіхи на південь від Бахмута: карти боїв ISW

Українські війська продовжили ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися на південний схід від Торецька. Також ЗСУ просуваються на заході Запорізької області і атакують на лівому березі Херсонської.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
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Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ
15 листопада українські війська здійснили локалізовані атаки на південь від Бахмута та підтвердили територіальні досягнення. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Торецька (23 км на південний захід від Бахмута).
"Південна вісь"
Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також атакували поблизу Урожайного, Новодонецького та Новомайорського.
військовий блогер
"воєнкор"
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