ВСУ получили территориальные успехи к югу от Бахмута: карты боев ISW

Украинские войска продолжили ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись юго-восточнее Торецка. Также ВСУ продвигаются на западе Запорожской области и атакуют на левом берегу Херсонской.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
"военкоры"
Бои в Донецкой области
Российский "военкор"
военные
Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ
15 ноября украинские войска совершили локализованные атаки к югу от Бахмута и подтвердили территориальные достижения. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвинулись юго-восточнее Торецка (23 км юго-западнее Бахмута).
"Южная ось"
Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также атаковали вблизи Урожайного, Новодонецкого и Новомайорского.
военный блоггер
"военкор"
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