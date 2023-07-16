ЗСУ здобули територіальні успіхи на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська досягли обмежених територіальних здобутків на південному фланзі Бахмута. Також, ЗСУ просунулися поблизу Андріївки і перетнули Канал Сіверський Донець-Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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"Південна вісь"
Сьогодні вночі, 16 липня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів. Росіяни кажуть про атаку безпілотників та роботу сил ППО.
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