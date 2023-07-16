ВСУ получили территориальные успехи на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута. Также, ВСУ продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
Сегодня ночью, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов. Россияне говорят об атаке беспилотников и работе сил ПВО.
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