ЗСУ збили ще два літака росіян на сході

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта!" - розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За словами Олещука, мова йде про винищувачі Су-24 та Су-35С.

Реакція Сирського

Трохи згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уточнив, що ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

"Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С", - зазначив він.

Знищення літаків РФ

До цього українські військові збили чотири російські літаки. Наприклад, 18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.