ЗСУ збили "Шахед" із раритетного кулемета: видовищне відео

Як розповіли військові, під час однієї з атак на територію України мобільні вогневі групи 17-ї Полтавської бригади Національної гвардії України успішно знищили ворожий дрон "Shahed 136/131". Гвардійці оперативно відреагували на загрозу, запобігши можливим ударам по регіону.

"Оборона триває безперервно, а підрозділи Національної гвардії України продовжують забезпечувати безпеку мирного населення", - сказано у повідомленні.

Водночас OSINT-аналітики вважають, що ворожий дрон було збито за допомогою раритетного кулемета "Максим 1910".

Що відомо про кулемет Максим 1910

Кулемет Максим 1910 - це одна з найвідоміших моделей важкого кулемета, який використовувався у багатьох війнах протягом ХХ століття. Він був розроблений британським інженером Хайремом Максімом у 1880-х роках, а його модифікація 1910 року набула особливої популярності в Російській імперії та СРСР.

Основні характеристики:

калібр: 7,62 мм;

темп стрільби: 600 пострілів на хвилину;

довжина ствола: 721 мм;

маса кулемета: 64 кг (разом із сошками та охолоджувальною системою);

живлення: стрічкове, на 250 патронів;

охолодження: водяне, що забезпечувало тривалу стрільбу без перегріву ствола.

Максим 1910 оснащувався водяною сорочкою для охолодження ствола та був змонтований на колісній установці, що полегшувало його переміщення на полі бою. Завдяки надійності та простоті використання, він став основним важким кулеметом у російській та радянській арміях під час Першої світової, Громадянської війни в Росії, а також у Другій світовій війні. Кулемет був відомий своєю надійністю і міг ефективно використовуватися у найскладніших бойових умовах.

Хоча згодом його замінили новіші моделі кулеметів, Максим 1910 залишався на озброєнні деяких армій аж до середини ХХ століття.