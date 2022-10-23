ЗСУ збили російську ракету у Кіровоградській області: уламки пошкодили будинки

Українські захисники в ніч на 23 жовтня збили ворожу ракету в Онуфріївці Кіровоградської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Андрія Райковича .

Зазначаєть, що уламки ракети пошкодили кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих серед мирного населення.

Нагадаємо, що вчора українські захисники збили 20 російських ракет типу "Калібр" і Х-101, а також більше 10 іранських дронів.

Окрім того, наші зенітники збили два ворожі гелікоптери Ка-52, яких називають "Алігаторами".

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