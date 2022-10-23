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ЗСУ збили російську ракету у Кіровоградській області: уламки пошкодили будинки

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Кіровоградська область, Неділя 23 жовтня 2022 11:42
ЗСУ збили російську ракету у Кіровоградській області: уламки пошкодили будинки Ілюстративне фото: ЗСУ збили російську ракету у Кіровоградській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники в ніч на 23 жовтня збили ворожу ракету в Онуфріївці Кіровоградської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Андрія Райковича.

Зазначаєть, що уламки ракети пошкодили кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих серед мирного населення.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що вчора українські захисники збили 20 російських ракет типу "Калібр" і Х-101, а також більше 10 іранських дронів.

Окрім того, наші зенітники збили два ворожі гелікоптери Ка-52, яких називають "Алігаторами".

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