ЗСУ збили російський літак Су-25 на Краматорському напрямку (відео)

Військові повідомили, що літак РФ намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони України. Проте влучним пострілом із ПЗРК наші воїни приземлили Су-25 і теперь він "догорає в степах українського Донбасу". Подія сталася на Краматорському напрямку.

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак меньше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригади з відкриттям рахунку по збитим російським "грачам"", - йдеться у повідомленні "Хортицький вітер".

Бійці 28-ї омбр додали, що доля екіпажу російського літака поки невідома. Проте військові наголосили, що точно знають, що на одну проблему "для нашої піхоти" стало менше.