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ЗСУ збили російський літак Су-25 на Краматорському напрямку (відео)

Фото: російський літак Су-25 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Воїни підрозділу ППО 28-ї ОМБр вразили черговий російський штурмовик Су-25 на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Хортицький вітер" та канал "28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу".

Військові повідомили, що літак РФ намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони України. Проте влучним пострілом із ПЗРК наші воїни приземлили Су-25 і теперь він "догорає в степах українського Донбасу". Подія сталася на Краматорському напрямку.

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак меньше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі. Вітаємо Лицарську бригади з відкриттям рахунку по збитим російським "грачам"", - йдеться у повідомленні "Хортицький вітер".

Бійці 28-ї омбр додали, що доля екіпажу російського літака поки невідома. Проте військові наголосили, що точно знають, що на одну проблему "для нашої піхоти" стало менше.

 

Нагадаємо, що два тижні тому Сили оборони України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на території Курської області РФ. Це сталось вночі під час виконання бойового завдання.

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