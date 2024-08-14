Сили оборони України знищили ворожий Су-34 на території Курської області, - Генштаб
Сили оборони України знищили ворожий Су-34 на території Курської області. Це сталось вночі під час бойового завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається у повідомленні, сьогодні вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", повідомляють у Генштабі.
Що відомо про Су-24
Су-34 - радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей.
Технічні характеристики:
- Максимальна швидкість на великій висоті: 1900 км/год (1,8 Маха);
- Максимальна швидкість біля землі: 1400 км/год;
- Дальність польоту: 4000 км;
- Бойовий радіус: 1100 км.
Падіння Су-34
Нагадаємо, 11 червня російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території Північної Осетії.
Інцидент стався в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау. У відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попередньо називали "технічну несправність".
Як повідомлялось раніше, у період з 17 лютого до 2 березня українські сили оборони змогли збити низку російських літаків. Зокрема, також було знищено 2 ворожих Су-34.
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