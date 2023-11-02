ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ збили ракету в Дніпропетровській області: від уламків виникла пожежа

Дніпро, Четвер 02 листопада 2023 07:57
UA EN RU
ЗСУ збили ракету в Дніпропетровській області: від уламків виникла пожежа Фото: ілюстративне фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Вночі ЗСУ збили ворожу ракету. Після падіння уламків сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Через падіння уламків в одному з сіл району виникла пожежа. Горіла суха трава, рятувальники ліквідували вогонь.", - повідомив Лукашук.

За словами Лукашука, під час обстрілу будинки зазнали пошкоджень та руйнувань.

"Вибито вікна у 3 приватних будинках та знищено 2 господарські споруди. Також ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду Криворізького району.На щастя, ніхто не постраждав"

Пізніше, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що уламки впали у Дніпровському районі.

"Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава – вогнеборці полум'я приборкали", - написав Лисак

ЗСУ збили ракету в Дніпропетровській області: від уламків виникла пожежаФото: ЗСУ збили ракету в Дніпропетровській області, - виникла пожежа (t.me/dnipropetrovskaODA/8329)

Нагадаємо, 1 листопада українські захисники в Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник "Орлан-10".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Збройні сили України Пожежа Війна в Україні
NEWS
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше