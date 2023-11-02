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ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области: от обломков возник пожар

Днепр, Четверг 02 ноября 2023 07:57
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ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области: от обломков возник пожар Фото: иллюстративное фото (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью ВСУ сбили вражескую ракету. После падения обломков произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Из-за падения обломков в одном из сел района возник пожар. Горела сухая трава, спасатели ликвидировали огонь", - сообщил Лукашук.

По словам Лукашука, во время обстрела зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов.

"Выбиты окна в 3 частных домах и уничтожены 2 хозяйственные постройки. Также враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину Криворожского района. К счастью, никто не пострадал"

Позже руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что обломки упали в Днепровском районе.

"Обломки упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава – огнеборцы пламя обуздали", - написал Лысак

ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области: от обломков возник пожарФото: ВСУ сбили ракету в Днепропетровской области, - возник пожар (t.me/dnipropetrovskaODA/8329)

Напомним, 1 ноября украинские защитники в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

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