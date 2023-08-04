ЗСУ збили два ворожі дрони в Донецькій і Запорізькій областях

Збройні сили України сьогодні, 4 серпня, знищили два ворожі дрони у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування " Схід ".

Зазначається, що ворожі безпілотники вдалося ліквідувати в Запорізькій та Донецькій областях.

Де конкретно їх вдалося знищити і які саме це були види безпілотників у Повітряному командуванні не уточнюють.

Боротьба з ворожими дронами під час війни РФ проти України

Росія регулярно намагається атакувати Україну за допомогою дронів, а ЗСУ протистоять таким обстрілам.

Наприклад під час нічної атаки Росії по Україні 2 серпня прикордонники збили два іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

До цього Збройні сили України знищили два ворожі дрони "Ланцет". Це сталося на Південному напрямку фронту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила по території України за період повномасштабного вторгнення щонайменше 1961 "Шахед".