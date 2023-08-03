Зеленський: Росія запустила по Україні щонайменше 1961 "Шахед"

Росія запустила по територій України за період повномасштабного вторгнення щонайменше 1961 "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

За його словами, значну кількість ворожих безпілотників вдалось збити силам ППО.

"На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО", - сказав Зеленський.

Президент доручив послам України посилено працювати над збільшення систем ППО в Україні.

"Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя і людей, і захист нашої прекрасної України! Ми обов’язково переможемо", - підкреслив він.

Окрім цього він подякував воїнам Ізмаїльського прикордонного загону, які разом із морськими підрозділами протидіють російським атакам "Шахедами".

Атака на Ізмаїл

Нагадаємо, 2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Під їхнім ударом, зокрема, був південь Одеської області.

Ворог бив по Ізмаїлу, де знаходиться річковий порт. Там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

Загалом за ніч росіяни пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Водночас президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що російська атака на порт в Ізмаїлі є воєнним злочином.

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