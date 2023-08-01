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Українські військові за останню добу знищили два "Ланцети" на Південному напрямку

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Україна, Вівторок 01 серпня 2023 17:18
Українські військові за останню добу знищили два "Ланцети" на Південному напрямку Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України за останню добу знищили два ворожі дрони "Ланцет". Це сталося на Південному напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Зазначається, що військові Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" знищили два ударних безпілотники "Ланцет".

Українські військові за останню добу знищили два &quot;Ланцети&quot; на Південному напрямку

Фото: Збиті дрони (facebook.com/PvKPivden)

Мова йде про Південний напрямок фронту. Де конкретно було знищено ворожі дрони, не уточнюється.

Виробництво "Ланцетів" в обхід санкцій

Росія, попри введені проти неї санкції, продовжує виробляти безпілотний боєприпас "Ланцет". Для цього використовується низка фірм, які закуповують електроніку в Китаї та інших країнах.

Проте українські бійці продовжують знищувати ці безпілотники. Наприклад до цього Збройні сили України у Херсонській області збили п’ять ударних дронів "Ланцет".

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