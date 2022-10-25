ЗСУ ударами з артилерії ліквідували десятки росіян у Херсонській області, - Генштаб

Фото: ЗСУ ударами з артилерії ліквідували десятки росіян у Херсонській області (GettyImages)

Збройні сили України атакували позиції росіян на окупованій частині Херсонської області. Внаслідок цього стало відомо про майже 30 знищених загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.