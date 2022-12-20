ЗСУ збили два гелікоптери окупантів: з'явились подробиці

У понеділок,19 грудня, українські військові збили два російські гвинтокрили. Трапилось це у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Встановлено тип вертольотів, збитих 19 грудня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що обидва гелікоптери українські зенітники приземлили близько 12.30 у Донецькій області 19 грудня.
Як повідомлялося, минулої доби 19 грудня, ЗСУ знищили 430 окупантів і збили 2 гвинтокрили. Загалом із 24 лютого вдалося ліквідувати 99 230 російських солдатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.