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ВСУ сбили два вертолета оккупантов: появились подробности

Фото: ВСУ сбили два вертолета оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник,19 декабря, украинские военные сбили два российских вертолета. Произошло это в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Известно, что оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря.

Как сообщалось, за прошедшие сутки 19 декабря, ВСУ уничтожили 430 оккупантов и сбили 2 вертолета. Всего с 24 февраля удалось ликвидировать 99 230 российских солдат.

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