ВСУ сбили два беспилотника и ракету над Черкасской областью
В понедельник, 10 октября, в Черкасской области ПВО сбила два беспилотника и одну ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"Вечером над Каневщиной силами ПВО сбиты два беспилотника. Подробности выясняем. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.
По словам Табурца, в Черкасском районе во время крайней воздушной тревоги военные сбили вражескую ракету.
"Один человек травмирован. Повреждены около двадцати домовладений", - добавил глава ОВА.
Напомним, что ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области.
Также, в Одесской области ПВО "приземлила" российский беспилотник.
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