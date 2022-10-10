ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ сбили два беспилотника и ракету над Черкасской областью

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 октября 2022 19:28
ВСУ сбили два беспилотника и ракету над Черкасской областью Фото: ВСУ сбили два беспилотника и ракету над Черкасской областью (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 октября, в Черкасской области ПВО сбила два беспилотника и одну ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Вечером над Каневщиной силами ПВО сбиты два беспилотника. Подробности выясняем. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Табурца, в Черкасском районе во время крайней воздушной тревоги военные сбили вражескую ракету.

"Один человек травмирован. Повреждены около двадцати домовладений", - добавил глава ОВА.

Напомним, что ССО сбили российский беспилотник в Харьковской области.

Также, в Одесской области ПВО "приземлила" российский беспилотник.

Сегодня украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область Война в Украине
NEWS
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят