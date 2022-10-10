Фото: ВСУ сбили два беспилотника и ракету над Черкасской областью (t.me/cherkaskaODA)

В понедельник, 10 октября, в Черкасской области ПВО сбила два беспилотника и одну ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.