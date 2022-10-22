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ЗСУ збили другий за день російський "Алігатор"

Фото: на південному напрямку збили ще один гелікоптер Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Українські зенітники збили другий за день російський гелікоптер Ка-52, який називають "Алігатором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший за сьогодні "Алігатор" збили на Херсонщині . Повітряну ціль вдалося вразити у Бериславському районі.

Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося знищити 243 вертольоти противника.

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