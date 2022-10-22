ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52 у Херсонській області

У суботу, 22 жовтня, близько 12.00, українські військові збили російський гелікоптер у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 12 жовтня, ВСУ знадобилося всього 18 хвилин, щоб збити чотири російські вертольоти Ка-52.

Крім того, на півдні ЗСУ завдали по ворожих позиціях удари з неба та землі, зокрема у Бериславському, Баштанському та Каховському районах. ЗСУ знищили склади з боєприпасами.

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