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ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52 у Херсонській області

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Херсон, Субота 22 жовтня 2022 13:18
ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52 у Херсонській області Фото: ЗСУ сьогодні збили російський Ка-52 у Херсонській області (ілюстрація/wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 22 жовтня, близько 12.00, українські військові збили російський гелікоптер у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"22 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ударний вертоліт окупантів Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 12 жовтня, ВСУ знадобилося всього 18 хвилин, щоб збити чотири російські вертольоти Ка-52.

Крім того, на півдні ЗСУ завдали по ворожих позиціях удари з неба та землі, зокрема у Бериславському, Баштанському та Каховському районах. ЗСУ знищили склади з боєприпасами.

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