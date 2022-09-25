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ЗСУ збили дрон-камікадзе, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв , - ОК Південь

Фото: ЗСУ збили дрон-камікадзе SHAHED-136 (t.me/Nazars_look)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові збили російський дрон-камікадзе Shahed-136. Ним ворог намагався атакувати місто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Близько 15.00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - пише Назаров.

Фото: ЗСУ збили дрон-камікадзе SHAHED-136 (t.me/Nazars_look)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія може вдатися до повторних атак дронами-камікадзе. Військові розповіли як поводитись у разі атаки дронами.

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