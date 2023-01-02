ЗСУ збили 44 дрони і "вивели з ладу" 175 окупантів, - Генштаб

Інформацію про нічний удар по столиці буде оголошено пізніше, повідомили у відомстві.

Також ворог здійснив 55 обстрілів із РСЗВ, у тому числі і по дитячій лікарні Херсона.

Підтверджено вогневу поразку 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. У районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника становили понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння та військової техніки різного типу, а також склад боєприпасів ворога.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на напрямі Бахмуту. Намагається покращити тактичне становище підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямах. У Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонщині – перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж лінії зіткнення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне та Красногорівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка та Шалигіне – Сумське та Огурцове, Вовчанськ та Новомлинськ у Харківській області.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Куп'янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Ольшана, Орлянське, Кислівка та Котлярівка Харківської області та Новоселівське та М'ясожарівка у Луганській області.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Майданчика, Невського, Краснополівки Луганської області та Тернів та Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Долівка Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневої поразки зазнали Ненудне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль Донецької області та Ольгівське, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Мусіївка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждала громадянська інфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятівки, Деріївки, Садового, Станіслава та Херсона.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 106 720 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.