ЗСУ зайшли в Херсон та Берислав: оновлена карта бойових дій

Українські військові заходять до Херсона та Берислава. ЗСУ вдалося звільнити більшу частину правого берега Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepState.

За оновленими даними, українські бійці підійшли до Херсона та вже зайшли в місто. Крім того, ЗСУ зайшли до Берислава, який знаходиться біля Нової Каховки. Міста розділяє річка Дніпро.



Варто зазначити, що українські захисники звільнили від окупантів майже весь правий берег Херсонської області.