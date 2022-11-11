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ЗСУ зайшли в Херсон та Берислав: оновлена карта бойових дій

Фото: ЗСУ зайшли до Херсона та Берислава (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові заходять до Херсона та Берислава. ЗСУ вдалося звільнити більшу частину правого берега Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepState.

За оновленими даними, українські бійці підійшли до Херсона та вже зайшли в місто. Крім того, ЗСУ зайшли до Берислава, який знаходиться біля Нової Каховки. Міста розділяє річка Дніпро.

Варто зазначити, що українські захисники звільнили від окупантів майже весь правий берег Херсонської області.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони офіційно підтвердило, що Херсон повертається під контроль України, а ЗСУ заходять до міста.

Детальніше про те, що відбувається на Херсонському напрямку - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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