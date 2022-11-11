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ВСУ зашли в Херсон и Берислав: обновлена карта боевых действий

Фото: ВСУ вошли в Херсон и Берислав (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные заходят в Херсон и Берислав. ВСУ удалось освободить большую часть правого берега Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

По обновленным данным, украинские бойцы подошли к Херсону и уже вошли в город. Кроме того, ВСУ зашли в Берислав, который находится возле Новой Каховки. Города разделяет река Днепр.

Следует отметить, что украинские защитники освободили от оккупантов почти весь правый берег Херсонской области.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что Херсон возвращается под контроль Украины, а ВСУ заходят в город.

Детальнее о том, что происходит на Херсонском направлении - можно узнать в материале РБК-Украина.

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