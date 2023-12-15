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ЗСУ зайняли терикон у Горлівці: якого рівня це успіх і що це означає

Фото: експерти пояснили, що означає просування ЗСУ у районі Горлівки (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко

Українські військові зайняли терикон на північно-західній околиці Горлівки. Експерти вважають, що це не змінить ситуацію на полі бою, але розширить тактичні можливості.

Горлівка - це великий промисловий центр у Донецькій області. Цього тижня стало відомо, що наші воїни просунулися та взяли під контроль терикон шахти ім. Гагаріна.

скриншот deepstatemap.live

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що Сили оборони спрацювали на випередження, але він сумнівається, що це значно вплине на ситуацію на цьому напрямку.

"Це певною мірою має налякати росіян. Вони ж думають, що все під контролем, і вони визначають, де саме і коли бити по наших захисниках... Чи змінить це (позиції на териконі, - ред.) ситуацію на полі бою докорінно? Ні. Швидше за все, ворог підтягне ресурси і відтіснить наші підрозділи. Але це змусить його перемістити або резерви, або сили з інших ділянок фронту", - пояснив він.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, нова висота розширює тактичні можливості українських військ. Загалом тактичний успіх українських сил свідчить про два аспекти: ЗСУ за можливості контратакують, а окупанти не можуть однаково діяти по всьому фронту.

При цьому експерти вважають, що військовий сценарій звільнення Горлівки неможливий. Хоча у жовтні американський журнал TIME писав про нібито вимогу провести операцію щодо повернення Горлівки.

Як зазначив Селезньова, бойові дії у міській забудові - найскладніший тип операцій. 

"Згадаймо героїчну оборону Бахмута. Тоді за 10 місяців штурму росіяни втратили близько 100 000 загиблими та пораненими. Це занадто висока ціна за районний центр. Тому Україна навряд чи реалізовуватиме деокупацію Горлівки таким чином. Те, що зараз відбувається в районі терикону, - це тактичний епізод. Його мета - відволікти ресурси та увагу окупантів з інших східних напрямків", - каже військовий експерт.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив про просування ЗСУ у районі Горлівки Донецької області. Українські воїни відбили в окупантів один з териконів. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

 

Просування забезпечили воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади.

Додамо, що Горлівка Донецької області з 2014 року знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Про успіхи українських військ у цьому районі у мережі повідомляли ще у другій половині листопада. Очевидно, закріпитися захисникам вдалося лише зараз.

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