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ВСУ заняли террикон в Горловке: какого уровня это успех и что это значит

Фото: эксперты объяснили, что означает продвижение ВСУ в районе Горловки (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Украинские военные заняли террикон на северо-западной окраине Горловки. Эксперты считают, что это не изменит ситуацию на поле боя, но расширит тактические возможности.

Горловка - это крупный промышленный центр в Донецкой области. На этой неделе стало известно, что наши воины продвинулись и взяли под контроль террикон шахты им. Гагарина.

скриншот deepstatemap.live

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Силы обороны сработали на опережение, но он сомневается, что это значительно повлияет на ситуацию в этом направлении.

"Это в определенной мере должно напугать россиян. Они же думают, что все под контролем, и они определяют, где именно и когда бить по наши защитникам… Изменит ли это (позиции на терриконе, - ред.) ситуацию на поле боя коренным образом? Нет. Скорее всего, враг подтянет ресурсы и оттеснит наши подразделения. Но это вынудит его переместить либо резервы, либо силы с других участков фронта", - объяснил он.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, новая высота расширяет тактические возможности украинских войск. В общем тактический успех украинских сил свидетельствует о двух аспектах: ВСУ по возможности контратакуют, а оккупанты не могут одинаково действовать по всему фронту.

При этом эксперты считают, что военный сценарий освобождения Горловки невозможен. Хотя в октябре американский журнал TIME писал о якобы требовании провести операцию по возвращению Горловки.

Как отметил Селезнева, боевые действия в городской застройке - самый сложный тип операций.

"Вспомним героическую оборону Бахмута. Тогда за 10 месяцев штурма россияне потеряли около 100 000 погибшими и ранеными. Это слишком высокая цена за районный центр. Поэтому Украина вряд ли будет реализовывать деоккупацию Горловки таким образом. То, что сейчас происходит в районе террикона, - это тактический эпизод. Его цель - отвлечь ресурсы и внимание оккупантов с других восточных направлений", - говорит военный эксперт.

Что этому предшествовало

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении ВСУ в районе Горловки Донецкой области. Украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

 

Продвижение обеспечили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады.

Добавим, что Горловка Донецкой области с 2014 находится под временной оккупацией России. Об успехах украинских войск в этом районе в сети сообщалось еще во второй половине ноября. Очевидно, закрепиться защитникам удалось только сейчас.

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