ВСУ заняли террикон в Горловке: какого уровня это успех и что это значит

Горловка - это крупный промышленный центр в Донецкой области. На этой неделе стало известно, что наши воины продвинулись и взяли под контроль террикон шахты им. Гагарина.

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Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Силы обороны сработали на опережение, но он сомневается, что это значительно повлияет на ситуацию в этом направлении.

"Это в определенной мере должно напугать россиян. Они же думают, что все под контролем, и они определяют, где именно и когда бить по наши защитникам… Изменит ли это (позиции на терриконе, - ред.) ситуацию на поле боя коренным образом? Нет. Скорее всего, враг подтянет ресурсы и оттеснит наши подразделения. Но это вынудит его переместить либо резервы, либо силы с других участков фронта", - объяснил он.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, новая высота расширяет тактические возможности украинских войск. В общем тактический успех украинских сил свидетельствует о двух аспектах: ВСУ по возможности контратакуют, а оккупанты не могут одинаково действовать по всему фронту.

При этом эксперты считают, что военный сценарий освобождения Горловки невозможен. Хотя в октябре американский журнал TIME писал о якобы требовании провести операцию по возвращению Горловки.

Как отметил Селезнева, боевые действия в городской застройке - самый сложный тип операций.

"Вспомним героическую оборону Бахмута. Тогда за 10 месяцев штурма россияне потеряли около 100 000 погибшими и ранеными. Это слишком высокая цена за районный центр. Поэтому Украина вряд ли будет реализовывать деоккупацию Горловки таким образом. То, что сейчас происходит в районе террикона, - это тактический эпизод. Его цель - отвлечь ресурсы и внимание оккупантов с других восточных направлений", - говорит военный эксперт.

Что этому предшествовало

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении ВСУ в районе Горловки Донецкой области. Украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Продвижение обеспечили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады.

Добавим, что Горловка Донецкой области с 2014 находится под временной оккупацией России. Об успехах украинских войск в этом районе в сети сообщалось еще во второй половине ноября. Очевидно, закрепиться защитникам удалось только сейчас.