ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Збройні сили ведуть контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. ЗСУ також закріпились на позиціях на південь від Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута) та Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).
Російські війська вели безуспішні атаки поблизу Урожайного.
Українським бійцям вдалось просунутись вперед на південний захід від Новопокровки. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.
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