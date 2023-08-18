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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Фото: українські військові (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили ведуть контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. ЗСУ також закріпились на позиціях на південь від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській області

 

Донецька область

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута) та Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

 

Південний напрямок

Російські війська вели безуспішні атаки поблизу Урожайного.

Українським бійцям вдалось просунутись вперед на південний захід від Новопокровки. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

 

 

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ