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ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW

Фото: украинские военные (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы ведут контрнаступательные действия на Бердянском направлении. ВСУ также закрепились на позициях к югу от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской области

 

Донецкая область

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки (7 км северо-западнее Бахмута) и Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута).

 

Южное направление

Российские войска вели безуспешные атаки вблизи Урожайного.

Украинским бойцам удалось продвинуться вперед юго-западнее Новопокровки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

 

 

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ