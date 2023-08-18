ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW

Вооруженные силы ведут контрнаступательные действия на Бердянском направлении. ВСУ также закрепились на позициях к югу от Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки (7 км северо-западнее Бахмута) и Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута).
Российские войска вели безуспешные атаки вблизи Урожайного.
Украинским бойцам удалось продвинуться вперед юго-западнее Новопокровки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.
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