В ЗСУ заявили про імовірні пуски ракет російськими бомбардувальниками по Україні

Також нагадаємо, 19 квітня один з літаків Ту-22М3 був збитий ЗСУ із зенітного ракетного комплексу С-200. Цей бомбардувальник Сили оборони "мінусували" саме в той час, коли окупанти влаштували масовану повітряну атаку по Україні.

Крім того, тоді українським захисникам також вперше вдалося збити ракети Х-22 ворога.

Детальніше про літаки Ту-22М3 та його ракети Х-22 і про характеристики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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