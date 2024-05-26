В ВСУ заявили о возможных пусках ракет российскими бомбардировщиками по Украине

"Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками", - говорится в заявлении военных.

Перед этим в Воздушных силах информировали о том, что ночью ориентировочно пять бортов Ту-22м3 вылетели с российского аэродрома "Оленья". Вылет этих самолетов был зафиксирован около полуночи.

Добавим, в мониторинговых группах также писали, что если этот вылет является боевым и будет запуск ракет для ударов по Украине, то вражеские ракеты могут быть зафиксированы в воздушном пространстве страны примерно в три часа ночи.

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