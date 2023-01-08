ЗСУ завдали успішних ударів по росіянам і знищили ворожий склад палива, - Генштаб

Українські військові завдали низку ударів по районам скупчення російських солдатів, а також знищили склад, де зберігалося паливо
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
За інформацією військового командування України, наша авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. При цьому були збиті три ворожі БПЛА, ймовірно типу "Орлан", та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного - уточнюється.
В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по двом районам зосередження живої сили та знищили склад палива окупантів.
В той же час росіяни вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагалися покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зараз вони зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але успіху не мають.
Ситуація на окремих напрямках:
Нагадаємо, раніше замміністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на Донбасі ситуація складна, оскільки окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.
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