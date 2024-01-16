ЗСУ завдали удару по позиції російських ПДВ поблизу Бахмута: карти ISW

Російські війська трохи просунулися на західнішеДонецька. Українські та російські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, попри погану погоду у цьому районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Позиційні бої тривали:
Позиційні бої 15 січня продовжувалися:
Повідомляється, що українські війська завдали удару по позиції російських повітрянодесантних військ (ПДВ) поблизу Бахмута. На кадрах, опублікованих 14 січня, видно, що позиція ПДВ у Донецькій області спалахнула після українського удару,
Російський солдат стверджував, що в результаті удару все було знищено, включаючи боєприпаси для російських солдатів на передовий автомобіль та його особисті документи.
Позиційні бої тривали:
На кадрах, опублікованих 15 січня, видно, як українські війська завдають удару по російському автомобілю, що перевозить боєприпаси мостом на шосе Авдіївка-Донецьк на північний захід від Пісків (на південний захід від Авдіївки).
Внаслідок удару здетонували боєприпаси в російській машині, обрушивши один бік мосту.
Станом на 15 січня російські війська трохи просунулися західніше Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська просунулися на східних околицях Георгіївки (на захід від Донецька).
Позиційні бої тривали:
Російські війська атакували на захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), недалеко від Червоного (на південний захід від Великої Новосілки) та у напрямку Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки).
15 січня російські та українські війська продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області, попри погану погоду у цьому районі.
Позиційні бої тривали поблизу Роботиного і західніше Вербового (східніше Роботиного).
Нещодавно російські війська трохи просунулися у західних Кринках на лівому березі Херсонської області. Відео з геолокацією, опубліковане 15 січня, показує, що російські війська просунулися на північ до берегової лінії у західних Кринках.
Українські війська зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області станом на 15 січня, а обмежені позиційні бої продовжувалися біля Кринків.
Російські джерела стверджували, що морозні погодні умови перешкоджають пересуванню українських човнів та висадженню десанту на східному березі, бо річки Дніпро та Конка та канали замерзли.
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