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ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ возле Бахмута: карты ISW

Фото: ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ близ Бахмута (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Украинские и российские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;
  • к востоку от Купянска в районе Петропавловки;
  • к северо-западу от Кременной в районе Макеевки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
  • к юго-западу от Кременной в районе Дибровы и Серебрянского лесничества;
  • к югу от Кременной в районе Белогоровки и Григоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои 15 января продолжались:

  • к востоку и юго-востоку от Северска, близ Верхнокаменского и Веселого;
  •  к северо-востоку от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Ивановского и Хромового;
  • и к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что украинские войска нанесли удар по позиции российских воздушно-десантных войск (ВДВ) близ Бахмута. На кадрах, опубликованных 14 января, видно, что позиция ВДВ в Донецкой области загорелась после украинского удара,

Российский солдат утверждал, что в результате удара все было уничтожено, включая боеприпасы для российских солдат на передовой, автомобиль и его личные документы.

Позиционные бои продолжались:

  • в районе Авдеевки;
  • к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового;
  •  к юго-западу от Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.

На кадрах, опубликованных 15 января, видно, как украинские войска наносят удар по российскому автомобилю, перевозящему боеприпасы по мосту на шоссе Авдеевка-Донецк к северо-западу от Песков (юго-западнее Авдеевки).

В результате удара сдетонировали боеприпасы в российской машине, обрушив одну сторону моста.

По состоянию на 15 января российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись на восточных окраинах Георгиевки (к западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались:

  • к западу и северо-западу от Донецка в районе Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Победы;
  • к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские войска атаковали к западу от Старомайорского (к югу от Великой Новоселки), недалеко от Червонного (к юго-западу от Великой Новоселки) и в направлении Пречистовки (к юго-востоку от Великой Новоселки).

15 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе. 

Позиционные бои продолжались близ Работино и к западу от Вербового (восточнее Работино).

Недавно российские войска незначительно продвинулись в западных Крынках на левом берегу Херсонской области. Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись на север к береговой линии в западных Крынках.

Украинские войска сохраняют свои позиции на восточном берегу Херсонской области по состоянию на 15 января, а ограниченные позиционные бои продолжались возле Крынков.

Российские источники утверждали, что морозные погодные условия препятствуют передвижению украинских лодок и высадке десанта на восточном берегу, потому что реки Днепр и Конка и каналы замерзли.

 

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