ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ возле Бахмута: карты ISW

Российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Украинские и российские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои 15 января продолжались:
Сообщается, что украинские войска нанесли удар по позиции российских воздушно-десантных войск (ВДВ) близ Бахмута. На кадрах, опубликованных 14 января, видно, что позиция ВДВ в Донецкой области загорелась после украинского удара,
Российский солдат утверждал, что в результате удара все было уничтожено, включая боеприпасы для российских солдат на передовой, автомобиль и его личные документы.
Позиционные бои продолжались:
На кадрах, опубликованных 15 января, видно, как украинские войска наносят удар по российскому автомобилю, перевозящему боеприпасы по мосту на шоссе Авдеевка-Донецк к северо-западу от Песков (юго-западнее Авдеевки).
В результате удара сдетонировали боеприпасы в российской машине, обрушив одну сторону моста.
По состоянию на 15 января российские войска незначительно продвинулись к западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись на восточных окраинах Георгиевки (к западу от Донецка).
Позиционные бои продолжались:
Российские войска атаковали к западу от Старомайорского (к югу от Великой Новоселки), недалеко от Червонного (к юго-западу от Великой Новоселки) и в направлении Пречистовки (к юго-востоку от Великой Новоселки).
15 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе.
Позиционные бои продолжались близ Работино и к западу от Вербового (восточнее Работино).
Недавно российские войска незначительно продвинулись в западных Крынках на левом берегу Херсонской области. Видео с геолокацией, опубликованное 15 января, показывает, что российские войска продвинулись на север к береговой линии в западных Крынках.
Украинские войска сохраняют свои позиции на восточном берегу Херсонской области по состоянию на 15 января, а ограниченные позиционные бои продолжались возле Крынков.
Российские источники утверждали, что морозные погодные условия препятствуют передвижению украинских лодок и высадке десанта на восточном берегу, потому что реки Днепр и Конка и каналы замерзли.
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