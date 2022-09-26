ВСУ нанесли удар по оккупантам в Херсоне, уничтожено много техники врага, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. В течение 25 сентября наши воины отразили атаки врага в районах 13 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелка, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково;

на Краматорском направлении - Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закотное, Диброво, Верхнекаменное, Веселое, Раздолевка, Озерное и Спорное;

на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковловка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опросное, Первомайское, Новомихайловка и Парасковеевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 18 населенным пунктам. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времевка и Красное.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населённых пунктов, недалеко от линии столкновения.

Оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в городе Херсон. Предварительно противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.