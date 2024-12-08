ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та важливому об'єкту ворога: зведення з фронту

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися в Курській області та мали успіх біля Великої Новосілки.

Детальніше про те, що відбувається на фронті та де взимку Росія готує наступ - у матеріалі РБК-Україна.

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