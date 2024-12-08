ВСУ нанесли удары по пунктам управления и важному объекту врага: сводка с фронта

Силы обороны нанесли удары по пунктам управления врага. Россия за сутки в боях потеряла 1460 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции украинских войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.
За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло семь боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.
На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.
Силы обороны отбили 42 атаки на позиции украинских войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.
На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма противника.
На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не предпринимал.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 17 боеприкосновений, вражеская артиллерия нанесла 446 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск.
Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись в Курской области и имели успех возле Великой Новоселки.
Детальнее о том, что происходит на фронте и где зимой Россия готовит наступление - в материале РБК-Украина.
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