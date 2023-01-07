ЗСУ завдали ударів по окупантах, а РФ продовжила обстріли під час "перемир'я", - Генштаб

Сьогодні, 7 січня, українські військові завдали вдалих ударів по окупантах і складах боєприпасів. При цьому росіяни продовжили обстріли під час "різдвяного перемир’я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними українського військового командування, протягом доби наша авіація завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. При цьому Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.

В той же час росіяни продовжили зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Ворог також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах.

Ситуація на окремих напрямках: