ЗСУ завдали ударів по окупантах, а РФ продовжила обстріли під час "перемир'я", - Генштаб

За даними українського військового командування, протягом доби наша авіація завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. При цьому Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.
В той же час росіяни продовжили зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Ворог також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах.
Ситуація на окремих напрямках:
На Волинському і Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На Слобожанському напрямку росіянами було обстріляно райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках удари росіян зафіксовані біля 13 населених пунктів. Зокрема це - Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе Харківської області та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк в Донецькій області.
На Авдіївському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали Бердичі, Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області.
На Запорізькому напрямку під вогнем РФ знаходилися райони 16 населених пунктів. Серед них - Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Лугівське, Щербаки і Степове Запорізької області.
На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема це - Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске та Придніпровське.