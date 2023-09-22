ЗСУ завдали серію ударів по ЗРК та станціям РЕБ окупантів, - Генштаб

"За минулу добу авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетного комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по станціях РЕБ противника", - йдеться у зведенні Генштабу.

Також повідомляється, що підрозділами ракетних військ вражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 9 артилерійських засобів та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа цього року українські війська продовжують наступальні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, наші бійці продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському напрямку та на південь від Бахмута.

Сили оборони за останній тиждень звільнили два населені пункти в Донецькій області - Андріївку та Кліщіївку.

Детальніше про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ на полі бою - у матеріалі РБК-Україна.