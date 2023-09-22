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ВСУ нанесли серию ударов по ЗРК и станциям РЭБ оккупантов, - Генштаб

Фото: ВСУ нанесли серию ударов по ЗРК и станциям РЭБ оккупантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за последние сутки нанесли серию ударов по зенитно-ракетным комплексам, а также станциям радиоэлектронной борьбы российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по станциям РЭБ противника", - говорится в сводке Генштаба.

Также сообщается, что подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 9 артиллерийских средств и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета этого года украинские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта. В частности, наши бойцы продолжают давить на врага на Мелитопольском направлении и к югу от Бахмута.

Силы обороны за последнюю неделю освободили два населенных пункта в Донецкой области - Андреевку и Клещиевку.

Детальнее о ситуации на фронте и успехах ВСУ на поле боя - в материале РБК-Украина.

 

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