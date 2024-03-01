ЗСУ завадили росіянам закріпитися на захід від Авдіївки: карти ISW

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки та, як повідомляється, 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Бої тривають у Богданівці (на північний захід від Бахмута) та в Іванівському (на захід від Бахмута).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

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29 лютого позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська перекидають у район Тернів значні артилерійські резерви та постійно проводять наступи за авіаційної та артилерійської підтримки.

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За повідомленнями, російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 29 лютого.

Ілля Євлаш заявив 29 лютого, що бої продовжуються як у Богданівці (на північний захід від Бахмута), так і в Іванівському (на захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута, в районі Берестового;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки;

на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки та, як повідомляється, 29 лютого захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Відео, опубліковані 28 і 29 лютого, показують, що російські війська просунулися в поля на південь і південний захід від Степового (на північний захід від Авдіївки), а також на північний захід від Ласточкиного (на захід від Авдіївки).

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що російські війська ненадовго закріпилися на околиці Орлівки, перш ніж українські війська витіснили російські війська із населеного пункту.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського.

Повідомляється, що 29 лютого російські війська просунулися на захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька.

28 лютого українські сили витіснили російські війська з Красногорівки за кілька годин після входу до населеного пункту.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

29 лютого на прикордонній території Донецько-Запорізької області позиційні бої тривали, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не сталося.

Позиційні бої тривали:

на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного;

на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного.

"Південна вісь"

29 лютого позиційні бої продовжились на заході Запорізької області. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили кілька невстановлених українських позицій біля Роботиного.

Позиційні бої продовжуються:

у районі Роботиного;

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Українські сили продовжують утримувати обмежені позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв, що продовжуються, у цьому районі 29 лютого.

Позиційні бої тривали: