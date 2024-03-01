ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW
Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и, как сообщается, 29 февраля захватили несколько населенных пунктов в этом районе. Бои продолжаются в Богдановке (к северо-западу от Бахмута) и в Ивановском (к западу от Бахмута).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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29 февраля позиционные бои продолжались на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.
Позиционные бои продолжались:
- северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки;
- юго-восточнее Купянска в районе Табаевки;
- к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполовки;
- южнее Кременной возле Белогоровки.
Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска перебрасывают в район Тернов значительные артиллерийские резервы и постоянно проводят наступления при авиационной и артиллерийской поддержке.
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По сообщениям, российские войска продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 29 февраля.
Илья Евлаш заявил 29 февраля, что бои продолжаются как в Богдановке (к северо-западу от Бахмута), так и в Ивановском (к западу от Бахмута).
Позиционные бои продолжались:
- северо-восточнее Бахмута, в районе Берестового;
- юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки;
- южнее Бахмута в районе Пивденного и Нью-Йорка.
Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и, как сообщается, 29 февраля захватили несколько населенных пунктов в этом районе. Видео, опубликованные 28 и 29 февраля, показывают, что российские войска продвинулись в поля к югу и юго-западу от Степового (к северо-западу от Авдеевки), а также к северо-западу Ласточкино (западнее Авдеевки).
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска ненадолго закрепились на окраине Орловки, прежде чем украинские войска вытеснили российские войска из населенного пункта.
Позиционные бои продолжались:
- северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки
- юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского.
Сообщается, что 29 февраля российские войска продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка.
28 февраля украинские силы вытеснили российские войска из Красногоровки через несколько часов после входа в населенный пункт.
Позиционные бои продолжались:
- западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.
29 февраля на приграничной территории Донецко-Запорожской области позиционные бои продолжались, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.
Позиционные бои продолжались:
- юго-западнее Великой Новоселки в районе Приютного;
- южнее Великой Новоселки в районе Урожайного.
"Южная ось"
29 февраля позиционные бои продолжились на западе Запорожской области. Российские блоггеры утверждали, что российские войска захватили несколько неустановленных украинских позиций возле Работино.
Позиционные бои продолжаются:
- в районе Работино;
- к северо-западу от Вербового (к востоку от Работино).
Украинские силы продолжают удерживать ограниченные позиции на левом берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 29 февраля.
Позиционные бои продолжались:
- в районе Крынков;
- в дачном районе возле Антоновского моста.
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