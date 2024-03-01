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ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

Пятница 01 марта 2024 06:35
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ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW Фото: ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и, как сообщается, 29 февраля захватили несколько населенных пунктов в этом районе. Бои продолжаются в Богдановке (к северо-западу от Бахмута) и в Ивановском (к западу от Бахмута).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

29 февраля позиционные бои продолжались на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Позиционные бои продолжались:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Петропавловки;
  • юго-восточнее Купянска в районе Табаевки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполовки;
  • южнее Кременной возле Белогоровки.

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска перебрасывают в район Тернов значительные артиллерийские резервы и постоянно проводят наступления при авиационной и артиллерийской поддержке.

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

По сообщениям, российские войска продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 29 февраля.

Илья Евлаш заявил 29 февраля, что бои продолжаются как в Богдановке (к северо-западу от Бахмута), так и в Ивановском (к западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались:

  • северо-восточнее Бахмута, в районе Берестового;
  • юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки;
  • южнее Бахмута в районе Пивденного и Нью-Йорка.

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и, как сообщается, 29 февраля захватили несколько населенных пунктов в этом районе. Видео, опубликованные 28 и 29 февраля, показывают, что российские войска продвинулись в поля к югу и юго-западу от Степового (к северо-западу от Авдеевки), а также к северо-западу Ласточкино (западнее Авдеевки).

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские войска ненадолго закрепились на окраине Орловки, прежде чем украинские войска вытеснили российские войска из населенного пункта.

Позиционные бои продолжались:

  • северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки
  • юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского.

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

Сообщается, что 29 февраля российские войска продвинулись к западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка.

28 февраля украинские силы вытеснили российские войска из Красногоровки через несколько часов после входа в населенный пункт.

Позиционные бои продолжались:

  • западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
  • юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

29 февраля на приграничной территории Донецко-Запорожской области позиционные бои продолжались, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Позиционные бои продолжались:

  • юго-западнее Великой Новоселки в районе Приютного;
  • южнее Великой Новоселки в районе Урожайного.

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

"Южная ось"

29 февраля позиционные бои продолжились на западе Запорожской области. Российские блоггеры утверждали, что российские войска захватили несколько неустановленных украинских позиций возле Работино.

Позиционные бои продолжаются:

  • в районе Работино;
  • к северо-западу от Вербового (к востоку от Работино).

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

Украинские силы продолжают удерживать ограниченные позиции на левом берегу Херсонской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 29 февраля.

Позиционные бои продолжались:

  • в районе Крынков;
  • в дачном районе возле Антоновского моста.

ВСУ помешали россиянам закрепиться западнее Авдеевки: карты ISW

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