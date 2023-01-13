UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ затрофеїли російський танк Т-90С, призначений для експорту

Ілюстративне фото: захисники захопили російський експортний танк Т-90С (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові затрофеїли російський танк Т-90С. Він призначений передусім для експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідників проекту Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

За даними аналітиків, бійці ЗСУ захопили "трофей" у Херсонській області. Це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час широкомасштабної війни.

За даними Мілітарного, цей російський танк призначений для експорту в Алжир, Туркменістан і В’єтнам. У порівняні зі стандартним Т-90 експортний танк має декілька відмінностей. Зокрема, Т-90С не має інфрачервоних прожекторів "Штора" в лобовій частині башти. Замість них встановлені контейнери динамічного захисту.

Також експортний варіант легший в управлінні, бо має автоматичний режим перемикання передач, приводу повороту від штурвала.

Про те, що Росія почала використовувати експортні Т-90С стало відомо ще у жовтні 2022 року. Дослідники вважають, що надходження озброєння, яке призначене для експорту, на фронт означає, що РФ зазнає серйозних втрат у техніці.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські військові знищили вже понад 3 тисяч російських танків з початку повномасштабного вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніВійна Росії проти України