ЗСУ затрофеїли російський танк Т-90С, призначений для експорту

За даними аналітиків, бійці ЗСУ захопили "трофей" у Херсонській області. Це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час широкомасштабної війни.

За даними Мілітарного, цей російський танк призначений для експорту в Алжир, Туркменістан і В’єтнам. У порівняні зі стандартним Т-90 експортний танк має декілька відмінностей. Зокрема, Т-90С не має інфрачервоних прожекторів "Штора" в лобовій частині башти. Замість них встановлені контейнери динамічного захисту.

Також експортний варіант легший в управлінні, бо має автоматичний режим перемикання передач, приводу повороту від штурвала.

Про те, що Росія почала використовувати експортні Т-90С стало відомо ще у жовтні 2022 року. Дослідники вважають, що надходження озброєння, яке призначене для експорту, на фронт означає, що РФ зазнає серйозних втрат у техніці.