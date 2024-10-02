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У ЗСУ пояснили мету російського вкиду про удар ОДАБ-9000 по Вовчанську

Фото: ЗСУ заперечують використання авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони України заперечують використання російськими окупантами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську. Подібні фейкові повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

"Інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев, для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160. Переміщення цих літаків українськими військовими не було зафіксовано.

"Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки", - додав Саранцев.

Речник припустив, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію українських військових, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

 

Що відомо про ОДАБ-9000

ОДАБ-9000 вважається найпотужнішим неядерним снарядом Росії. Його випробовували лише раз у 2007 році. Фактично це авіаційна бомба об'ємного вибуху.

Також ОДАБ-9000 у Росії неофіційно називають "татом всім бомб", оскільки боєприпас нібито є протиставлення американської GBU-43/B, так званої "мами всіх бомб".

У мережі з'явилося нібито застосування ОДАБ-9000 у Вовчанську. Проте українські аналітики вважають це малоймовірним. Оскільки за конструкцією боєприпас потрібно скидати над ціллю, а носіями цієї бомби є Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Застосування ОДАБ-9000 означало б втрату літака.

Також аналітики наголошують, що на відео показаний вибух, ймовірно, плануючого боєприпасу.

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