В ВСУ объяснили цель российского вброса об ударе ОДАБ-9000 по Волчанску

"Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как отметил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев, для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160. Перемещение этих самолетов украинскими военными не было зафиксировано.

"Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", - добавил Саранцев.

Спикер предположил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию украинских военных, запугивание местного населения и дестабилизацию региона.