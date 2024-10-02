В ВСУ объяснили цель российского вброса об ударе ОДАБ-9000 по Волчанску

Силы обороны Украины отрицают использование российскими оккупантами авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске. Подобные фейковые сообщения могут являться частью информационной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.
"Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Как отметил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев, для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160. Перемещение этих самолетов украинскими военными не было зафиксировано.
"Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", - добавил Саранцев.
Спикер предположил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию украинских военных, запугивание местного населения и дестабилизацию региона.
ОДАБ-9000 считается самым мощным неядерным снарядом России. Его испытывали всего раз в 2007 году. Фактически, это авиационная бомба объемного взрыва.
Также ОДАБ-9000 в России неофициально называют "папой всех бомб", поскольку боеприпас якобы является противопоставлением американской GBU-43/B, так называемой "мамы всех бомб".
В сети появилось якобы применение ОДАБ-9000 в Волчанске. Однако украинские аналитики считают это маловероятным. Поскольку по конструкции боеприпас нужно сбрасывать над целью, а носителями этой бомбы являются Ту-160, Ту-95, Ту-22М3. Применение ОДАБ-9000 означало бы потерю самолета.
Также аналитики подчеркивают, что на видео показан взрыв предположительно планирующего боеприпаса.
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