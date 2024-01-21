ЗСУ заперечили звинувачення росіян у обстрілі Донецька

Збройні сили України заперечили звинувачення росіян у обстрілі тимчасово окупованного Донецька, який стався 21 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Об'єднананого прес-центр Сил оборони таврійського напрямку в Facebook.

"Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели", - йдеться у повідомленні.

Військові підкреслили, що росіянам прийдеться відповідати за відібрані життя.

"Донецьк - це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Донецька

21 січня у тимчасово окупованому Донецьку обстріляли ринок на у мікрорайоні "Текстильник". За даними окупантів, внаслідок обстрілу загинули 25 осіб і ще 20 - отримали поранення.

При цьому російські загарбники звинуватили в обстрілі ринку в Донецьку українських військових.

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