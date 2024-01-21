ВСУ опровергли обвинения россиян в обстреле Донецка

Вооруженные силы Украины опровергли обвинения россиян в обстреле временно оккупированного Донецка, который произошел 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления в Facebook.

"Россияне распространяют информацию об ударе по рынку в Донецке. Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что россиянам придется отвечать за отобранные жизни.

"Донецк - это Украина! России придется отвечать за отобранные жизни украинцев", - говорится в сообщении.

Обстрел Донецка

21 января во временно оккупированном Донецке обстреляли рынок в микрорайоне "Текстильщик". По данным оккупантов, в результате обстрела погибли 25 человек и еще 20 - получили ранения.

При этом российские захватчики обвинили в обстреле рынка в Донецке украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.